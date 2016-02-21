اليمن.. قتيلان بنزاع مسلح بين المتمردين

ذكر مصدر يمني محلي، السبت، أن اثنين من عناصر ميليشيات الحوثي قتلا وأُصيب آخران، إثر خلاف نشب بين فصيلين من المتمردين أنفسهم على منهوبات في مديرية مذيخرة بمحافظة إب.

وأكدت مصادر يمنية مقتل 58 من عناصر الميليشيات الانقلابية وجرح العشرات منهم في مواجهات وكمائن نفذتها المقاومة الشعبية بعدة محافظات.

وأوضحت المصادر أن حصيلة مواجهات السبت بعدة جبهات في محافظة تعز بلغت 16 قتيلاً حوثياً بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى فيما قتل 5 من أفراد الجيش والمقاومة وأصيب 13 آخرين، كما قتل اثنان من المدنيين وجرح 7 آخرين جراء القصف العشوائي الحوثي على عدة أحياء بالمدينة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، قال شهود عيان إن 5 حوثيين قتلوا في جبل السوداء نتيجة قصف للمقاومة الشعبية، في حين قتل خمسة آخرون إثر مواجهات مع المقاومة في مواقع متفرقة بالمحافظة.

وفي لحج جنوباً، اندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة كرش بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر محلية أن الاشتباكات نجم عنها مقتل ثمانية حوثيين ووقوع ثلاثة أسری في جبهة كرش الشريجة قرية الحدب.

وفي مناطق شرق صنعاء، أفادت المصادر بسقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى في صفوف مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح في هجوم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع كانت الميليشيات تتمركز فيها في محيط منطقة مسورة بمديرية نهم شرق صنعاء.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد أسفر الهجوم المسنود بطيران التحالف العربي عن تدمير عربتين كاتيوشا وعربة بي ام بي ومدفع تابع للميليشيات.

وفي سياق متصل، قال مصدر محلي في الضالع، إن خمسة حوثيين قتلوا وأصيب عدد آخر منهم في كمين نصبته المقاومة الشعبية لآلية عسكرية تابعة لقوات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في منطقة الحقب بمدينة دمت الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وفي مديرية الشعر، بمحافظة إب وسط البلاد أفادت المصادر بمقتل قيادي لمسلحي جماعة الحوثيين وثلاثة من مرافقيه.

وذكر مصدر محلي بأن المشرف الأمني للحوثيين بمنطقة الشعر أبو طارق، قُتل مع مرافقيه الثلاثة في كمين لمسلحين بالمنطقة.

وفي محافظة الجوف، شمال البلاد قالت مصادر ميدانية إن كميناً نصبه رجال المقاومة في منطقة العقبة شمال مديرية الحزم أسفر عن وقوع 18 مسلحاً حوثياً في الأسر بالإضافة إلى سقوط 5 قتلى وعدد آخر من الجرحى، بعد أن سمح رجال المقاومة للحوثيين بالتسلل إلى جبل شيحاط.