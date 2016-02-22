اليمن.. مسلحون يغتالون عميداً في الجيش بعدن

أفاد مراسل "العربية" بأن مسلحين مجهولين اغتالوا، الاثنين، العميد في الجيش اليمني عبدربه حسين، في حي الممدارة شرق مدينة عدن. وأضاف أن العميد كان يشغل منصب قائد كتائب معسكر الصولبان.

في حين قالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، إن مسلحين على متن دراجة نارية، أطلقوا النار على العميد حسين أثناء مغادرته منزله في حي الشيخ عثمان في المدينة الساحلية الجنوبية، ما أدى إلى مقتله.

وأوضحت المصادر أن حسين كان قائد فرقة المشاة الـ15 المنتشرة في محافظة أبين غرب عدن، والتي يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق منها.

وتشهد عدن وضعاً أمنياً غير مستقر وتنامياً في نفوذ المسلحين، بينهم مجموعات متطرفة كتنظيم القاعدة وداعش.

وشهدت عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، التي أعلنها الرئيس اليمني عاصمة مؤقتة للبلاد بعد فترة من سقوط صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر 2014، سلسلة من التفجيرات وعمليات الاغتيال في الأشهر الماضية، استهدفت بمعظمها مسؤولين عسكريين وسياسيين. وتبنت التنظيمات المتطرفة العديد من تلك الهجمات.