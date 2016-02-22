اليمن.. غارات للتحالف تقتل عشرات المتمردين في صعدة

قتل أكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح العشرات بغارات جوية لطائرات التحالف، استهدفت تجمعا لها في منطقة غافرة في مديرية الظاهر غرب محافظة صعدة، كما استهدف مواقع أخرى في مديرية سحار القريبة من مدينة صعدة.

وفي صنعاء تواصلت الاشتباكات بمختلف الأسلحة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم وتحديدا في بلدتي المدارج وبران شمال العاصمة صنعاء مع تقدم الجيش والمقاومة نحو آخر التحصينات الجبلية للميليشيات في نقيل بن غيلان شرق مديرية بني حشيش.

وفي الأثناء قصفت طائرات التحالف جيوب ومخابئ لبعض القيادات المحلية للميليشيات في أنحاء متفرقة من جبهتي نهم وصرواح كما جددت فجر اليوم قصفها لمعسكرات الصمع والفريجة ودهرة شمال شرقي صنعاء ومواقع عسكرية أخرى في جبل عصر غرب العاصمة ومعسكر المرحة في محافظة عمران.

وفي محافظة تعز استهدفت طائرات التحالف زوارق ومواقع تابعة للميليشيات في ميناء المخا غرب المحافظة فجرا، في حين تتواصل الاشتباكات في جبهات مديرية ذباب والوازعية غرب المحافظة وفي مديرية المسراخ ومنطقة جبل حبشي جنوب المدينة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

هذا وتمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، من استعادة مركز مديرية ذباب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والتابع لمدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وذلك بعد نحو أسبوع من سيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح على المديرية.

وتمكنت قوات الشرعية من استعادة منطقة ذباب الاستراتيجية بعد هجوم شنته على الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي تمكنت من الاقتراب إلى نقطة المنصورة القريبة من قيادة معسكر العمري في منطقة ذباب الذي لا تزال ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح تسيطر عليه، حيث لا تزال المواجهات مستمرة، ورافقها الدعم الجوي للقوات الشرعية من مروحيات الأباتشي من قبل قوات التحالف التي شاركت في المعارك.

