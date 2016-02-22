689 سوقا سوداء يديرها الحوثيون في صنعاء

كشفت دراسة ميدانية عن وجود 689 سوقا سوداء للمشتقات النفطية يديرها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء فقط.

الدراسة التي نفذها "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" اعتمدت على وثائق ومعلومات إحصائية قام بها باحثون ميدانيون ومتخصصون، أكدت وجود 689 سوقا سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها، وهي نطاق تنفيذ الدراسة. وأن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط تقدر بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، أي ما يساوي 43.5 مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.

وقالت الدراسة إن هذه الأسواق التي تعمل بتناغم واضح ولا تتعرض لمشكلات أمنية ولا تشهد أي تنافس سلبي تديرها جماعة الحوثي عبر هيكلها وفق تنظيم هرمي.

وبحسب الدراسة تتوزع الأسواق السوداء على شوارع وأحياء ومديريات العاصمة معطلة نحو 154 محطة تعبئة بنزين في أمانة العاصمة، خصوصا محطات شركة النفط الحكومية، ومتسببة في انضمام الكثير من المحطات الخاصة لقائمة البيع بأسعار السوق السوداء، وتعمل على إنتاج وصناعة طبقة جديدة من مراكز النفوذ المالي في المجتمع.

ووفقا للدراسة، تأتي مديرية السبعين في الصدارة بـ189 سوقا سوداء، تليها مديرية بني الحارث بـ175 سوقا، لتستحوذ المديريتان على 50% من إجمالي الأسواق السوداء ونقاط البيع المنتشرة في العاصمة صنعاء.

وتأتي مديرية معين في الترتيب الثالث بواقع 80 سوقا، تليها الصافية 55 سوقا، ثم مديريتا الثورة والتحرير بـ53 سوقا لكل منهما، ومديرية شعوب 47 سوقا، فمديرية الوحدة 35 سوقا ونقطة بيع، وأخيرا آزال 16 سوق، وصنعاء القديمة بـ9 أسواق.

وتحتاج أمانة العاصمة يوميا إلى 1.783.098 لتر بنزين، عدا مادتي الديزل والكيروسين اللتين لم تخض الدراسة فيهما.

ولفتت الدراسة إلى أن إصدار تشريع (لائحة) لتنظيم ما أسموه استيراد المشتقات فيه إجهاز كامل على شركة النفط اليمنية، وجعل المستورد الوحيد للمشتقات من أتباع الجماعة الانقلابية والممولين لها، ما يمثل شرعنة للسوق السوداء ولتجارها، ويوقف عمل المحطات الرسمية.