التحالف يستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين في اليمن

استهدف طيران التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كانت في طريقها إلى جبهة سدبا شمال مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.



كما استهدف مواقع الانقلابيين في معسكر اللواء 35 مدرع بمفرق المخاء غرب مدينة تعز، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات في منطقة المطالي بالمسراخ جنوب المدينة، في أعقاب هجوم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع المتمردين.