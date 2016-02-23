عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

التحالف يستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين في اليمن

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

استهدف طيران التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كانت في طريقها إلى جبهة سدبا شمال مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

كما استهدف مواقع الانقلابيين في معسكر اللواء 35 مدرع بمفرق المخاء غرب مدينة تعز، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات في منطقة المطالي بالمسراخ جنوب المدينة، في أعقاب هجوم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع المتمردين.

كلمات دالّة

#التحالف, #الحوثي, #صالح, #تعزيزات, #مواقع, #الجوف, #تعز

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر