اليمن.. الجيش والمقاومة يتقدمان في تعز

حقق الجيش والمقاومة تقدماً على عدة جبهات في تعز، فيما واصل المتمردون قصف المدنيين في المدينة، إلى جانب ذلك سجلت معارك عنيفة على جبهات الجوف، لاسيما في الغيل ومديرية الخب والشغف.

وشهدت محافظة الجوف شمال اليمن معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من جهة أخرى في الغيل ومديرية الخب والشعف، فيما دمر طيران التحالف العربي تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة سدبا شمال مديرية الحزم.

ومع اقتراب الجيش والمقاومة من محورين رئيسين في تخوم العاصمة صنعاء، أفادت مصادر بصنعاء أن قيادات الانقلاب كثفت اتصالاتها مع بعض شيوخ قبائل الطوق المحيطة في محاولة لمنع استمالتها إلى دعم الشرعية، حيث أرسل المخلوع صالح مبعوثين من قيادة حزب المؤتمر لقبائل بني حشيش وبني الحارث المتاخمة لقبائل نهم في محاولة لإقناعهم بالوقوف معهم ضد الشرعية.

وفي جبهة نهم، ما زالت المواجهات مستمرة، حيث استهدفت قوات الشرعية مواقع الميليشيات منطقة نقيل بن غيلان، كما أعلنت مصادر المقاومة عن مقتل القيادي الحوثي البارز علي هادي رعدان وثلاثة من مرافقيه في تلك المواجهات التي أسفرت عن إحكام سيطرة المقاومة الشعبية على قرية المدراج غرب نهم، فيما تستمر المواجهات مع الانقلابيين في جبل بران، آخر معاقل الحوثيين في نهم.

وفي مأرب، تتواصل المواجهات في منطقة المخدرة غرب المحافظة بعد وصول تعزيزات للميليشيات من صنعاء.

أما في تعز، فقد أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً ملموساً على أكثر من جبهة في محافظة تعز بدعم جوي من طيران التحالف العربي.

وقتل أكثر من 20 من الميليشيات نتيجة الاشتباكات البرية والقصف الجوي، خاصة على جبهات المسراخ والشريجة والذباب.

في المقابل، رد الانقلابيون بالقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، أسفر عن عشرات الإصابات من المدنيين، وتدمير عدد من الممتلكات.