اليمن.. مقتل 79 من المتمردين بينهم 3 قيادات حوثية بارزة

أفادت مصادر ميدانية يمنية بمقتل 79 عنصرا من الميليشيات الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بينهم قادة بارزون، وذلك نتيجة غارات ومواجهات عنيفة شهدتها عدة محافظات يمنية.

ففي محافظة الضالع أفادت مصادر محلية بأن المقاومة تصدت للميليشيات وأوقعت فيهم أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى خلال مواجهات بين مديريتي دمت ومريس.

وأكدت المصادر أن جثث الميليشيات مازالت ملقاة في مناطق المواجهات، فيما قتل ثلاثة من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني.

وفي محافظة مأرب إلى الشرق من صنعاء، استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الثلاثاء مواقع جبلية في مديرية صرواح.

وأوضح مصدر في المقاومة أن ذلك جرى بعد مواجهات عنيفة شاركت فيها طائرات التحالف التي شنت غارات مكثفة على مواقع الميليشيات، مشيرا إلى مقتل أكثر من عشرة من عناصر الميليشيات وجرح العشرات.

وفي محافظة إب بوسط اليمن، اندلعت الثلاثاء معارك ومواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية وقوات صالح من جهة أخرى في قرية الدخلة بمنطقة كتاب بمديرية يريم، وذلك بعد هجوم لميليشيات الحوثي الانقلابية على منزل الزعيم القبلي في المنطقة عبدالله العزي المسلمي، وفقا للمصادر. وأشارت المصادر إلى سقوط 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى من الميليشيات.

وفي البيضاء، أكدت مصادر في المقاومة مقتل عقيد ركن في الحرس الجمهوري الموالي لصالح، ويدعى ناجي السريحي، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف على هويته من خلال الوثائق التي كانت بحوزته. وأفادت المصادر بمقتل ستة مسلحين كانوا معه على متن الطقم المدرع في الكمين المحكم الذي استهدفهم في منطقة الحسينية بمديرية ذي ناعم.

وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد، أوضح مصدر عسكري في الجيش الوطني أن ثلاثة من القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي وقوات صالح قتلوا في مديريتي حرض وميدي خلال مواجهات وغارات لطائرات التحالف العربي.

وقال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن القادة الثلاثة هم حمزة أحمد القدمي المكنى بـ"بروح الله"، والقيادي المكنى "أبو حمزة" حطبة، والقيادي حامد أبو مرعي.

وفي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي وصالح المتمردة من جهة أخرى، وذلك في عدة جبهات من المحافظة.

ولفت مصدر في المقاومة إلى أن معارك عنيفة جرت الثلاثاء في جبهات المسراخ والباب وجبل حبشي.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات وضربات طيران التحالف العربي أسفرت عن مصرع 19 عنصرا من عناصر مليشيا الحوثي وصالح وإصابة العشرات.