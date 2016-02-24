الأحمر عقب أداء القسم: هدفنا انتصار الشرعية باليمن

أكد الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمني، أنه عزم الانتصار على فلول التمرد الحوثي التي ألحقت الضرر بالشعب اليمني وجيرانه، وأكد عقب أدائه القسم أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض أنه سيعمل مع الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي لإخراج اليمن من التحديات التي يمر بها.

وكان الرئيس اليمني هادي قد أصدر قراراً بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأحمر قائد عسكري، انشق عن المخلوع صالح إبان الثورة اليمنية في فبراير 2011، وانضم للاحتجاجات الشعبية الثائرة ضده، وكان يعد الرجل الثاني بعده. وهو أحد قادة معارك صعدة التي استمرت ست سنوات ضد الحوثيين.