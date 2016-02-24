تسجيلات تكشف تواجد "حزب الله" بمواقع ميليشيات الحوثي

تدخل صريح من ميليشيات "حزب الله" في اليمن. تسجيلات مطولة عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي كشفت وجود مدرب لبناني من "حزب الله" يخضع أفراد الحوثي لدورات تدريبية.

المدرب ينادونه بأبي صالح.. وبدا من حديثه معهم خبرته الطويلة في أعمال العصابات.

في الخيمة الصغيرة انتشر نحو عشرة من عناصر الحوثي في حضرة المدرب اللبناني. والتقدير أن الفيديو صور في شهر رمضان الماضي، الموافق بين يونيو ويوليو.. عندما كانت "عاصفة الحزم" في شهرها الثالث. وقد مضى شهران على قرار مجلس الأمن 2216.

على شاشة كمبيوتر ضخمة.. تظهر صورة المرشد الإيراني علي خامنئي. وفي مقاطع أخرى من التسجيل، حضرت شخصية قيادية من ميليشيات الحوثي.

التدريب ركز على ما سمّاه المدرب اللبناني بإيذاء السعودية عبر القصف العشوائي للمواقع الحدودية. ومنذ انطلاق "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، كان الإعلان صريحاً بقطع الطريق على إيران وعناصرها خصوصاً ميليشيات "حزب الله" للاستيلاء على اليمن.