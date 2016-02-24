تواجد حزب الله باليمن ليس حديثا.. بدليل حصار دماج 2013

حضور ميليشيات "حزب الله" في اليمن ليس حديثاً. تسجيل المدرب أبوصالح يؤكد وجوده وآخرين منذ أعوام. فهو هنا يتحدث عن واقعة مضى عليها عامان. حصار دماج وطرد سكان البلدة السنية الواقعة في محافظة صعدة جرى نهاية عام 2013.

ودماج بلدة سنية حاصرتها ميليشيات الحوثي، مدعومة بعناصر من "حزب الله" على مدى عشرة أسابيع، وقصفت مساجدها ومساكن أهلها.

وفي منتصف يناير 2014، تم الاتفاق الحكومي على إخلاء البلدة من ساكنيها ونقلهم إلى العاصمة ومناطق أخرى.

وتعتبر دماج واحدة من البلدات السنية القليلة داخل محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي.