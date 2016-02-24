حكومة اليمن: "حزب الله" خطط لهجمات ضد السعودية

أكدت الحكومة اليمنية ضلوع "حزب الله "اللبناني بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.

بيان الحكومة اليمنية أشار إلى توافر أدلة عن تورط أفراد ينتمون لـ"حزب الله "في حرب المليشيات على الشعب اليمني وأن مشاركة الحزب تعدت إلى المشاركة الفعلية على الأرض، موضحا أن "حزب الله" يقوم بتدريب أفراد الميلشيات الانقلابية على القتال ويتواجد في ساحات المواجهة على الحدود السعودية.

كما أنه يخطط للمعارك ويرتب عمليات التسلل والتخريب داخل السعودية.

البيان اعتبر "حزب الله" اللبناني أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب وعدم تنفيذ القرار الأممي 2216.

واعلن المتحدث الرسمي عن نية الحكومة اليمنية تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية يتضمن التدخلات والممارسات الإرهابية لـ"حزب الله" في اليمن ويطالب باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه.