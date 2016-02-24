قذائف الأذى.. درس تقدمه ميليشيات "حزب الله" للحوثيين

هذا ما يوصي به عضو حزب الله عناصر الحوثيين: إطلاق القذائف العشوائية على الحدود السعودية من دون هدف.

هذه القذائف أصابت طوال عام مضى عشرات المنازل والمواقع المدنية، وخلفت ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتلى ومصابين.

مسجد في ظهران الجنوب، أحدث نماذج اعتداء قذائف الميليشيات قبل أيام. قُصف المسجد بقذيفة الإيذاء، فقتلت الإمام في محرابه. درس تقدمه ميليشيات إلى ميليشيات.. لكنه لا يقنع المتدرب اليمني. غير أن المدرب اللبناني يرى فيه تجريباً، ويرى في المجند اليمني ورقة احتراق.

قذائف الأذى.. درس تقدمه ميليشيات حزب الله لميليشيات الحوثي. وحصيلة ضحاياه من المدنيين فاقت الثلاثمئة من القتلى والمصابين. تدريب الميليشيات موجه لاستهداف السعودية، ومع نهاية كل حصة تدريب، يكون الدعاء على أميركا.