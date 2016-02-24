قوات الشرعية تحكم قبضتها على معسكر "فرضة نهم" قرب صنعاء

في تطورٍ ميداني بارز في اليمن، أحكمت قوات الجيش والمقاومة قبضتها على معسكر فرضة نهم الاستراتيجي شمال شرقي صنعاء، وقد حصلت "العربية" على صورٍ حصرية تُـظهر الانهيار الذي منيت به الميليشيات.

وركزت غارات طيران التحالف العربي ضرباتها على معسكرات وتجمعات الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في مديرية حرف سفيان في عمران شمال العاصمة صنعاء.

كما شنت المقاتلات الحربية غارة على موقع للحوثيين وقوات صالح في مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن، بالإضافة لعدد من الغارات استهدفت مواقع للانقلابيين في صرواح بمحافظة مأرب.

وأظهرت صور حصلت عليها "العربية" من جبهة فرضة نهم مستوى الانهيار الذي منيت به الميليشيات مع تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية عبر مناطق شديدة الوعورة، حيث خلفت الميليشيات في الكهوف عتادا ومستلزمات كانت تتأهب للمقاومة بها فترة طويلة.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، صدت هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الأقروض بتعز في حين قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في جبهة الوازعية، كما استهدفت معسكر اللواء 35 في منطقة مفرق المخا.

وفي منطقة يريم شمال محافظة اب، قامت ميليشيات الحوثي بتصفية الشيخ القبلي عبدالله العزي المسلمي، عضو المجلس العسكري للمقاومة في المحافظة بعد خطفه وأحد أنجاله.

من جانبه أكد نائب القائد الأعلى للجيش اليمني الفريق علي محسن الأحمر ضرورة تنفيذ قادة الميليشيات الانقلابية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيرا إلى الاستعدادات العسكرية الجارية لاستعادة السيطرة على بقية المحافظات وطرد الميليشيات منها.