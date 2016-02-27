اليمن.. غارات التحالف تخلف 30 قتيلاً من جماعة الحوثي

أفادت مصادر لـ"العربية" يوم السبت بمقتل أكثر من 30 متمرداً من جماعة الحوثي قرب نقيل بن غيلان قرب صنعاء في غارات للتحالف العربي.

وجرت مواجهات عنيفة في تعز بين ميليشيات الحوثي والمقاومة الشعبية. إلى ذلك قصفت قوات التحالف مخازن أسلحة للميليشيات في كل من صنعاء وعمران.

وفي تطور آخر، أقدم مسلحون مشتبهون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة على تفجير مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن.

وأكدت مصادر أمنية، يوم السبت، أن المسلحين فجروا مبنيي قيادة شرطة النجدة، وكذلك المخبز المركزي التابع لمعسكر عباس.

وكان تنظيم القاعدة تبنى في وقت سابق تفجير مبنى للمخابرات ومبنى قيادة قوات الأمن العام في المدينة ذاتها الواقعة شمال عدن.