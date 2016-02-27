الجيش اليمني يدعو المغرر بهم إلى العودة للشرعية

دعا مصدر عسكري يمني جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم الذين لايزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى الانضمام إلى قوات الشرعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وطالب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني العميد سمير الحاج من أفراد الجيش الذين يقاتلوا في صفوف الانقلابيين بألا يقفوا على الحياد في معركة التحرير التي تقودها قوات الشرعية ضد متمردي الحوثي وفلول المخلوع صالح.

وقال العميد الركن سمير الحاج بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد.

وأضاف "جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليه المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح".

ودعا إلى تغليب مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن، ولا يجوز إضاعتها، خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الإنقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها".