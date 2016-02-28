الجيش الوطني يحرر منطقة بني بارق في جبهة نهم بصنعاء

استكملت المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني تحرير منطقة بني بارق، في جبهة نهم في محافظة صنعاء، عقب تقدم القوات في المنطقة وفرار ميليشيات الحوثي وصالح إلى منطقة الكسارة.

وفي جبهة حرض بمحافظة حجة، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على أحد المواقع العسكرية للمتمردين المطل على وادي بن عبدالله، شرق المدينة. وخلّف الهجوم عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، إضافة لإعطاب عتاد عسكري وفرار مجاميع أخرى.

وعلى صعيد الغارات الجوية، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للمتمردين في محافظة عمران، وفي مديريتي أرحب وبني حشيش.