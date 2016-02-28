اليمن.. محاولات انقلابية يائسة بإشاعات كاذبة عن التحالف

تنتهج ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أسلوباً جديداً في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

فكما هو واضح في الفيديو المصور في صرواح المرفق بهذا الموضوع، زرعت الميليشيات كميات من المتفجرات في منازل عدد من أفراد المقاومة الشعبية. وفجرتها عن بعد، بالتزامن مع مرور طائرات التحالف من فوق المنازل. ومن ثم قام المتمردون بنشر إشاعات، مفادها أن التحالف قصف هذه المنازل أملا بإلصاق الجريمة به.

كذلك تظهر صور، إلى جانب الفيديو، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاكات وجرائم مماثلة اعتمدتها الميليشيات حيث اتبعت الإجراءات نفسها تماماً.

وكما هو واضح فإن أسلوب ارتكاب الجرائم ونشر الإشاعات في محاولة للصقها بالتحالف أصبح له مفعول عكسي. فبدلاً من نجاحه دل وبوضوح على الحجم الكبير للانهيارات والانكسارات في صفوف الميليشيات بسبب الخسائر المتوالية التي ألحقتها بها طائرات التحالف وقواته، وقوات المقاومة الشعبية وقوات الشرعية في أنحاء اليمن.