اليمن.. مقتل 68 من الميليشيات بغارات للتحالف

تلقت الميليشيات الانقلابية ضربات موجعة على أكثر من جبهة خلال مواجهات السبت التي تمكنت فيها المقاومة والجيش الوطني مسنودين بمقاتلات التحالف من تكبيد الحوثيين وقوات المخلوع صالح خسائر كبيرة في العتاد والأفراد. وبحسب المصادر فقد قتل 68 عنصرا، وجرح العشرات من أفراد الميليشيات نتيجة مواجهات وغارات لطائرات التحالف العربي.

وأوضحت المصادر أن إحصائية ضحايا المواجهات والغارات بعدة مناطق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن بلغت 17 قتيلاً حوثياً وأصيب العشرات، فيما قتل أحد أفراد المقاومة وجرح 6 آخرين.

وبحسب المصادر، فإن 9 من المدنيين قتلوا نتيجة استمرار القصف العشوائي الذي تشنه قوات الحوثي على الأحياء السكنية في المدينة.

كما قتل 15 من مسلحي الحوثي وعناصر قوات المخلوع علي عبدالله صالح في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة فرضة نِهْم شرق صنعاء، في وقت نفذ التحالف العربي مزيدا من الغارات في محيط العاصمة اليمنية.

وفي محافظة حجة شمال غربي البلاد أكدت المصادر وقوع مواجهات عنيفة بين الطرفين في مديريتي ميدي وحرض. وذكرت المصادر أن بوارج التحالف العربي استهدفت بعدة صواريخ معسكر اللواء 25 ميكا الذي تسيطر عليه ميليشيات صالح والحوثي بمديرية عبس، حيث تكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالعتاد العسكري والأرواح.

وبحسب المصادر فإن المواجهات والغارات أسفرت عن سقوط نحو 20 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات، بينما قتل وجرح العديد من قوات الجيش والمقاومة أثناء المواجهات.

وفي البيضاء، أكدت مصادر محلية أن 8 مسلحين حوثيين قتلوا في هجوم شنته المقاومة الشعبية على طقم للميليشيات بنقطة تفتيش، بمنطقة جهري بمديرية البيضاء.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الشعبية مسنودة بقوات الجيش الوطني ودعم من مقاتلات التحالف العربي تقدمها في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وقالت مصادر إن المقاومة كبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مؤكدة سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الميليشيات.