القوات اليمنية تسيطر على 3 جبال استراتيجية في الجوف

أعلن الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمالي اليمن، عبدالله الأشرف، لوكالة الأناضول، أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا من السيطرة على ثلاثة جبال استراتيجية في المحافظة، وهي "السفينة والأبرش وأبو جرف في مديرية "خب والشعف".

وذكر الأشرف أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين الطرفين غرب جبال سدباء بمديرية "خب والشعف"، وأن الجيش والمقاومة سجلتا تقدماً في مديرية المتون.

وفي جبهة نهم بمحافظة صنعاء، استكملت المقاومة والجيش تحرير منطقة بني بارق عقب فرار ميليشيات الحوثي وصالح إلى منطقة الكسارة.

وفي جبهة حرض بمحافظة حجة، تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مواقع للمتمردين مطلة على وادي بن عبدالله شرق المدينة. وخلف الهجوم عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للمتمردين في محافظة عمران، وفي مديريتي أرحب وبني حشيش بالقرب من العاصمة.