اليمن.. التحالف يدمر تعزيزات للانقلابيين متجهة لحرض

دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة حيران بمحافظة حجة.

وأفادت الأنباء أن تلك التعزيزات كانت في طريقها لدعم قوات الميليشيات الانقلابية في جبهتي حرض وميدي شمال غربي المحافظة.

وكانت المقاومة الشعبية والجيش الوطني يستعدان للتحرك بعد التقدم اللافت الذي حققه مسلحوها في معارك حجة.

وأكد حينها رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر سجاف، أن قوات الشرعية تستعد لتغيير مسار المعارك للتقدم نحو مناطق جديدة بعد التعزيزات التي أرسلتها قوات التحالف.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني في جبهة حرض وميدي التابعتين لمحافظة حجة لدعمه في معركة استعادة ما تبقى من مواقع لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.