اليمن.. بحاح في سقطرى ومقتل قائد حوثي بالجوف

وصل نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد بحاح، إلى جزيرة سقطرى، حيث اجتمع بقيادة المحافظة وبحث موضوع إعادة الإعمار وتقديم الدعم الممكن للمتضررين من الأعاصير.

وفي الجوف قُتل القائد الحوثي الحسين علي عامر و17 مسلحاً من مرافقيه في قصف نفذته طائرات التحالف على مديرية المصلوب. كما سيطرت المقاومة والجيش الوطني على ثلاثة جبال استراتيجية هي السَّفينة والأبرش وأبو جَرْف في مديرية خَب والشَّعف.

وفي تعز، قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب 10 آخرون في تجدد للقصف المدفعي والصاروخي الذي تشنه الميليشيات على الأحياء السكنية. وتستمر المعارك في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وفي البيضاء، تصدت المقاومة الشعبية في رداع لحملة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي وصالح كانت متوجهة إلى منطقة القاهر في مديرية القرَيشِية.