التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا في مأرب

اعترضت قوات التحالف العربي صاروخا باليستيا في سماء محافظة مأرب فجر اليوم، حيث أكدت مصادر ميدانية أن المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا في مأرب أطلق من منطقة حباب بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن سماء المحافظة شهدت تحليقا مكثفاً لطيران التحالف عقب اعتراض الصاروخ.

هذا وتكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع خسائر بشرية فادحة بعدما فقدت 24 من عناصرها بين قتيل وجريح خلال غارة جوية لطيران التحالف استهدفت اجتماعا للميليشيات في قرية بني يوسف في منطقة الحيمة الداخلية غرب محافظة صنعاء

تطور ميداني في محافظة الجوف لصالح قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تمكنت من تحرير "جبل السفينة" شمال مدينة "الحزم" عاصمة المحافظة بعد معارك أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الحوثيين، تمهيدا لتحرير مديرية "المتون" الهدف القادم لقوات الشرعية بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف على أهداف للميليشيا في مديريتي "الغيل والمصلوب" شمال المحافظة.

وفي استمرار لانتهاكاتها وجرائمها الممنهجة أقدمت مليشيات الحوثي وصالح على تفجير منزلين لأبناء قيفة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

فيما شنت المقاومة الشعبية هجوماً مسلحاً على نقطة تفتيش تابعة لمليشيات الحوثي بمنطقة الملاجم وتمكنت من قتل جميع من فيها كما أكدت مصادر في المقاومة الشعبية مقتل أحد قيادات مليشيات الحوثي بجبهة طياب.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية وأمنية بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف تجمعا للقوات الشرعية في عدن ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة خمسة بجروح.