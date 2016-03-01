الرئيس هادي: الحكومة الشرعية دعاة سلام

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الشعب اليمني يدافع عن نفسه بمساندة دول التحالف العربي، مؤكدا أن حكومته "دعاة سلام". وشدد على أن اليمنيين يستعيدون وجودهم بعد حرب التدمير التي شنها الانقلابيون.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي اليوم الثلاثاء في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات السياسية والعسكرية والاقتصادية اليمنية.

وقال هادي "إن الشعب اليمني يدافع عن نفسه بمساندة دول التحالف العربي ولم يذهب للحرب ويستبيح المدن والقرى في حرب شاملة وغزو كما فعلت وتفعل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح".

وأضاف "الشعب اليمني اليوم يستعيد وجوده بعد حرب التهجير والتدمير التي قامت بها الميليشيات الانقلابية في مختلف المناطق والمدن، ووضع حداً لعمليات التمرد وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس هادي التزام الشرعية اليمنية بالقرارات الأممية والمواثيق الدولية ولكن الميليشيات هي المعرقلة لتنفيذ القرار الأممي 2216.

وأوضح الرئيس اليمني أنه وحكومته "دعاة سلام"، لأنهم معنيون بكافة الشعب اليمني التواقين للتعايش والسلام في ظل الدولة اليمنية الاتحادية.