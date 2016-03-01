الربيعة: المملكة أوصلت مساعدات لتعز عبر الاسقاط الجوي

كشف عبد الله الربيعة، المشرف العام في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن ثلثي المعونات التي ترسلها السعودية إلى اليمنيين تصل بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وحول إيصال المعونات إلى تعز أشار الربيعة في حديث لمراسلة العربية في واشنطن، إلى أن تعز منطقة صعبة لكن المركز وبالتنسيق مع قوات التحالف تمكن من ايصال مواد إغاثة للمحاصرين، خاصة عن طريق الإسقاط الجوي.

يذكر أن مدينة تعز تعاني منذ أشهر حصاراً شديداً فرضته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وتفتقر المدينة لأبسط المقومات على صعيد الغذاء أو الاحتياجات الطبية. وقد حذرت العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة من خطورة الوضع الإنساني في تعز.

