بحاح يعود إلى عدن لتسريع وتيرة إعادة الإعمار

أعلن نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح فور وصوله إلى عدن أن الاضطرابات الأمنية المفتعلة في عدن لن تمنع الحكومة عن العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعا مصغرا لحكومته عقده في قصر معاشية في عدن فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة قادما من محافظة أرخبيل سقطرة أن المقاومة الشعبية تقوم بدور إيجابي ورافض لكل أعمال العنف وعدم الاستقرار الذي تنتهجه جماعات منحرفة تعتبر في نظر المجتمع والقانون ميليشيات بالمعنى الحقيقي.

وأضاف أن الدولة ستتعامل مع القوى المنحرفة بحزم.

بحاح الذي عاد إلى عدن من مقر إقامته المؤقت في الرياض شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مجال إعادة الإعمار وحث على سرعة إعادة بناء مساكن المواطنين، الذين تضرروا إبان الحرب، وأكد اهتمام حكومته بملف جرحى الحرب، وتعويض المتضررين من إعصار تشابالا في محافظتي حضرموت وشبوه.