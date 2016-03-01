مسؤول أممي: نحتاج 1.8 مليار لإغاثة اليمن وإلا..

حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية لليمن، جيمي ماكغولدريك من عدم التزام المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وانعكساتها السلبية، للعام الجاري، و المقدرة بـ 1.8 مليار دولار أميركي.

وقال ماكغولدريك للعربية على هامش مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في عمّان: "نحن طلبنا 1.8 مليار دولار للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 13 مليون إنسان في اليمن"، محذراً من عدم التزام المجتمع الدولي في هذا الإطار سيزيد الوضع سوءاً وستتفاقم مأساة اليمنيين.

وبين المنسق الأممي أن الأمم المتحدة تحاول إقناع الدول المانحة بأن الاحتياجات الإنسانية لا زالت ملحة، مؤكداً أن قدرتها زادت بالوصول إلى الأشخاص المحتاجين الذين تضرروا جراء النزاع الذي تشهده بلادهم، وإيصال المساعدة لهم.

وأشار ماكغولدريك إلى أن نحو 75% من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة تمثل مساعدات حرجة لا تحتمل التأجيل، لافتاً إلى الصعوبات التي تعيق العمل الإنساني داخل اليمن نتيجة للوضع القائم جراء القتال والتفجيرات.

وقال "استطعنا مؤخراً فتح ثلاثة مكاتب في مناطق لم يكن لنا فيها حضور"، مشيراً إلى وجود 21.2 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، خاصة بعد أن دفع النزاع الخدمات الأساسية الاجتماعية إلى شفير الانهيار، إضافة إلى تدهور الاقتصاد وفقدت الملايين من الأسر مصادر رزقها.

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة اليمنية في الأردن عبد الله عزازي، إن جماعة الحوثي مليشيا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يعرقلون دخول المساعدات خصوصاً المناطق المسيطرين عليها.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني داخل اليمن متدهور رغم الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة لبلاده والمنظمات الدولية، مؤكداً أن الوضع لا يزال بحاجة إلى مساعدات لإعادة الإعمار والبناء.

وكان مجتمع العمل الإنساني أطلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016 في جنيف يوم 19 فبراير 2016.

وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تمويلاً بمبلغ 1.8 مليار دولار أميركي لتوفير مساعدات ضرورية ومنقذة للأرواح لـ 13.6 مليون شخص تضرروا من النزاع المتصاعد في اليمن.

وتلتقي في هذه الخطة أكثر من 100 منظمة إغاثة تعمل في الاستجابة للكارثة الإنسانية المستمرة في ظل وجود 21.2 مليون شخص - أي أربعة أشخاص من كل خمسة يمنيين - يحتاجون لتلقي مساعدات إنسانية.