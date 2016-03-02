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مقتل 11 حوثياً وضبط أسلحة قبالة الحدود السعودية

المصدر: دبي- قناة العربية
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استهدفت القوات السعودية المشتركة 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في هجوم تصدت له قبالة جبل الملحمة ومنطقة الخوبة الشمالية على الحدود السعودية.

واستطاعت القوات السعودية التعامل مع الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء، من خلال الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة القوات الخاصة. وتمكنت من ضبط قذائف متنوعة وذخائر، ولوازم طبية كانت مخبأة في أحد الكهوف التي استخدمتها الميليشيات لتخزين عتادها.

وكانت القوات السعودية المشتركة استهدفت 9 من عناصر ميليشيات الحوثي، الاثنين، إثر محاولتهم التسلل لإحدى قرى الخوبة الحدودية، فيما قصف الطيران مواقع للحوثيين في جبل النظير وحرض وميدي.

كلمات دالّة

#اليمن, #القوات السعودية, #الحدود اسعودية اليمنية, #ميليشيات الحوثي, #منطقة الخوبة, #جبل الملحمة

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