مقتل 92 حوثياً بغارات للتحالف في اليمن

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 92 حوثياً وجرح العشرات من عناصر الميليشيات نتيجة غارات كثيفة شنتها مقاتلات التحالف العربي وأيضا خلال معارك خاضتها معهم المقاومة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن طائرات التحالف نفذت عشرات الغارات الجوية على مواقع الميليشيات ومخابئ الأسلحة ومنازل القيادات وتجمعات المسلحين في عدة مناطق بـصعدة أقصى شمال البلاد.

وأشارت المصادر إلى مقتل 44 من ميليشيا الحوثي وسقوط عشرات الجرحى جراء تلك الغارات.

وفي البيضاء أوضحت المصادر أن أفراد المقاومة نفذوا هجوماً عنيفاً على ثكنة عسكرية لعناصر مليشيات الحوثي بمنطقة حمة صرار في قيفة رداع ما أدى إلى مقتل 20 حوثياً.

ونوهت المصادر إلى أن الهجوم كان بمثابة الرد على قيام عناصر المليشيات بتفجير منازل 4 مواطنين في المنطقة خلال اليومين الماضيين.

ولقي 15 مسلحا حوثيا مصرعهم اليوم الأربعاء بمحافظة حجة شمال غربي اليمن في غارة للتحالف استهدفتهم أثناء تنفيذهم محاولة تسلل باتجاه مدينة ميدي على الحدود مع السعودية.

وفي محافظة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد أكدت المصادر مقتل 13 من عناصر الميليشيات وإصابة عشرات آخرين جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي واشتباكات مع المقاومة الشعبية بعدة جبهات بالمحافظة.

وأوضحت المصادر بأنه أثناء ما كانت قيادات رفيعة من مليشيات الحوثي وقوات صالح تعقد اجتماعا لها داخل أحد مقراتها في المطار القديم بتعز، أغار طيران التحالف العربي على الموقع بشكل مفاجئ ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.