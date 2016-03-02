هادي: لولا عاصفة الحزم لأصبح اليمن جزءاً من إيران

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن 85% من اليمن تم تحريره من الانقلابيين الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح.

وقال في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، إنه لولا عاصفة الحزم لأصبح اليمن جزءا من إيران عبر حكمه مقابل قيام إيران بدعم الاقتصاد اليمني.

وكشف عن إيقاف سفن كانت تنقل السلاح الإيراني إلى الحوثيين، محذراً من محاولات إيران لابتلاع الجزيرة العربية كلها.

وأعلن عن قصة الهاتف الذي نسيه مستشاره الحوثي في مكتبه فقاد الشرعية إلى كشف تفاصيل خطة الانقلاب.

إلى ذلك، أكد هادي أن علاقة سلفه المخلوع علي عبدالله صالح بالسعودية كانت علاقة ابتزاز سياسي، كاشفاً عن تورط صالح بغسل الأموال بمليارات الدولارات، ووصفه بالمسبب الأساسي لسقوط صنعاء مع الحوثيين وحلفائهم.

كما أعرب عن عدم خشيته من الاغتيال، كاشفاً تعرضه لمحاولة الاغتيال خمس مرات لتغييب المبادرة الخليجية.