التحالف يقصف معسكرات وتجمعات المتمردين في اليمن

أفادت مصادر عسكرية في جبهة نهم بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصديا لمحاولة تسلل من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقتي الحول وسد عامر في منطقة نهم، قتل خلالها العشرات من المتمردين، في حين شنت طائرات التحالف غارات عدة على معسكر الصمع في منطقة أرحب المجاورة شمال العاصمة صنعاء.

وفي محافظة صعدة، ذكرت مصادر المقاومة أن أكثر من 40 انقلابياً حوثياً قتلوا بغارات لطائرات الأباتشي التي استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في عدد من المناطق الحدودية وتحديداً في مديريات كتاف وجبال منبه، كما قصفت طائرات التحالف معسكر الجمهوري وسط صعدة ومركز قيادة المحور ودمرت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات.

وفي محافظة تعز، استهدفت طائرات التحالف مواقع تابعة للواء 22 حرس في منطقة الجند شرق مدينة تعز، وتجمعات ومواقع أخرى للميليشيات في منطقة يختل في مديرية المخاء الساحلية، في حين قتل ثلاثة مدنيين وجرح خمسة آخرين بقصف بصواريخ الميليشيات استهدف عددا من أحياء مدينة تعز ظهر الخميس.

