اليمن.. التحالف يكثف غاراته على مواقع الميليشيات

واصلت قوات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في أكثر من منطقة، ولاسيما تعز، في وقت استمرت المعارك العنيفة بين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة، والمقاومة الشعبية والجيش اليمني من جهة أخرى.

ففي تعز، قصف طيران التحالف تجمعاً للميليشيات الانقلابية في معسكر النجدة في الحوبانم، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيات الحوثيين وصالح، كما شن طيران التحالف العربي 4 غارات جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد.

كما استهدفت الغارات مواقع المتمردين في جبل الأشقري في مديرية صرواح، ما تسبب في خسائر جسيمة في صفوف المتمردين.

وشمل القصف كذلك مواقع للميليشيات في تعز التي تشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والانقلابيين في أكثر من جبهة، والتي أعقبت محاولة للمتمردين التسلل باتجاه مناطق سيطرة المقاومة الشعبية.

يأتي ذلك في وقت تستمر المعارك بين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة ورجال المقاومة الشعبية من جهة أخرى، في مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.

وأشارت مصادر محلية إلى أن معارك بالأسلحة الثقيلة تجددت بعد أيام من الهدوء الحذر، في مناطق تابعة لمديرية حبيش بين المتمردين والمقاومة الشعبية.