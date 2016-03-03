اليمن.. قبائل صنعاء ترفض دعوة الحوثيين للنفير العام

خلال اجتماع قبلي ضم عدداً من شيوخ قبائل الطوق في منطقة بني الحارث باليمن، وبحضور مـندوبين عن مديريات مناطق أخرى، رفضت قبائل محافظة صنعاء المحيطة بالعاصمة دعوة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لما سمي النفير العام، بحسب ما أفادت مصادر "العربية".

كما اتهم شيوخ القبائل، وعلى رأسهم ناجي جمعان، أحد كبار شيوخ قبائل بني الحارث ميليشيات الحوثي بخوض حرب خاسرة وبالخيانة، وجر البلاد إلى حرب مدمرة.

ورفضت القبائل استقبال ممثلين عن الميليشيات في مناطقها أو المشاركة في القتال إلى جانبها.

وبحسب مصادر، فإن شيوخ القبائل من منطقة بني الحارث وشيوخ ينـتمون للمؤتمر من أرحب وهمدان، وجهوا الاتهام المباشر للحوثيين بقتل أبناء القبائل عبر زجهم في المعارك.