اليمن.. قتلى وجرحى حوثيون في جبهات تعز

سقط 9 قتلى و13 جريحاً من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر قصف طيران التحالف والاشتباكات التي دارت في جبهات مدينة تعز، حيث قصفت مقاتلات التحالف معسكر اللواء 22 حرس جمهوري التابع للانقلابيين شرق المدينة.

وفي السياق نفسه، دارت اشتباكات عنيفة بين المتمردين من جهة والجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة أخرى، إثر هجوم الميليشيات على مواقع المقاومة والجيش في حي ثعبات والجحملية وحي الدعوة وحي كلابة في الجبهة الشرقية للمدينة القريبة من قصر الشعب.

كما تمكن الجيش والمقاومة من صد الهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

كذلك صدوا هجوما للميليشيات في منطقة حيفان، حيث حاولت الأخيرة استعادة المواقع التي سيطرت عليها المقاومة خلال الأيام السابقة ولم تتمكن من التقدم وتم دحرها وتكبدت خسائر بشرية ومادية.

من جهة أخرى، سقط 4 قتلى و10 جرحى من المدنيين جراء قصف المتمردين للأحياء السكنية وسط المدينة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث استهدفت حي صينة والزهراء وعصيفرة وثعبات والجحملية وحوض الإشراف والدعوة وكلابة والشماسي، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية.

