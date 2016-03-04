اليمن.. تعزيزات للمقاومة الشعبية على مشارف الحديدة

دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية تصل إلى قوات الجيش الوطني في جبهة حرض-ميدي، منها كاسحات ألغام متطورة ودبابات ومدفعية، ستسهّل من تقدم قوات الشرعية واستكمال تـطهير مـديريتي ميدي وحرض من عناصر الميليشيات والتقدم نحو الحديدة.

ومن المقرر أن تشكل هذه التعزيزات دفعة قوية لقوات الشرعية لاستكمال تطهير جبهة حرض - ميدي من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، والتقدم جنوباً نحو محافظة الحديدة.

في غضون ذلك، شهدت جبهات قتال عدة اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الوطني من جهة، وعناصر الميليشيات من جهة أخرى.

ففي الجوف اندلعت معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي في مديرية الغيل جنوب غرب المحافظة، اشتباكات تزامنت وغارات شنها طيران التحالف على مواقع الميليشيات في المنطقة.

غارات التحالف طالت أيضاً مواقع الميليشيات في جبل القناصة بمديرية حريب جنوب شرق مدينة مأرب، ملحقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف عناصر الميليشيات، كما كثف الطيران من غاراته مستهدفاً تجمعات الميليشيات في محيط منطقة ذوباب الساحلية شمال باب المندب.

وفي البيضاء، تخوض المقاومة معارك عنيفة ضد عناصر الميليشيات في مديرية القريشية.

وأكدت مصادر في المقاومة أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات ومحاولة تفجير أحد منازل قرية الزواب التي تتعرض لقصف عنيف من قبل المسلحين بالعتاد الثقيل.