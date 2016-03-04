اليمن.. 16 قتيلاً بهجوم مسلح على دار للعجزة في عدن

قتل نحو 16 شخصاً من نزلاء دار للعجزة تقع في حي الشهيد عبدالقوي بالشيخ عثمان في عدن ظهر الجمعة، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون واستهدف الدار واستخدمت فيه أسلحة رشاشة.

وذكرت مصادر أن أربعة مسلحين اقتحموا الدار وباشروا بإطلاق نار بشكل عشوائي على طاقم التمريض من الممرضات الهنديات والنزلاء العجزة.

ونجت ممرضة هندية واحدة كانت لحظة الهجوم بأحد المخازن التابعة للدار، حيث اختبأت داخل ثلاجة تبريد.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً من نزلاء الدار وحارس، بالإضافة إلى 4 ممرضات هنديات.

وأشارت المصادر إلى أن العدد مرشح للزيادة، بسبب خطورة إصابة بعض الجرحى.