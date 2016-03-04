منظمة تحذر من وضع إنساني مروع في اليمن

حذرت منظمة غير حكومية، أمس الخميس، من أن الوضع الإنساني بات مروعا في اليمن حيث 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وأعلنت كريستينا تيفونو، المسؤولة في منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) خلال مؤتمر في باريس حيث مقر المنظمة، وهي إحدى المنظمات النادرة التي لا تزال موجودة في اليمن، أن "الوضع الإنساني يتفاقم، والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان".

وقدّرت أن 21 مليون شخص أي 80% من السكان، عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في اليمن.

ولفتت إلى أن "مستوى الوضع الإنساني الطارئ رُفع إلى الدرجة 4، أي ما قبل المجاعة مباشرة" في 10 محافظات من أصل 21.

وأشارت إلى العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية، ومنها الحد من حرية تنقلها و"التهديدات واعتقال موظفيها".

كما شددت على أن مليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة، لافتةً إلى أن "طفلا من كل ثلاثة" يعاني من هذا الوضع في محافظة الحديدة (غرب) حيث تنشط المنظمة.

من جهتها، قالت ايزابيل موسار كارلسن، مديرة المنظمة للشرق الأوسط لوكالة "فرانس برس": "نلاحظ تفاقم حالات سوء التغذية التي تصلنا الى مراكز المنظمة، كما أن الأطفال أصبحوا أكبر من أعمارهم الحقيقية".

وإن كان النزاع في اليمن لم يتسبب بأزمة لاجئين كما في دول أخرى من المنطقة، إلا أن وضع النازحين هش للغاية وقد وصل عددهم إلى 2.5 مليون في مارس 2016.

وأوضحت موسار كارلسن: "إنهم لا يتجمعون في مخيمات بل يهربون إلى مناطق أكثر أمانا ويجدون أنفسهم بدون أي موارد وبدون إمكانية للوصول إلى الخدمات الأساسية".