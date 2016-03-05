اليمن.. ضربات موجعة للميليشيات في البيضاء وتعز

قتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح، وجرح آخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مديرية القريشية في محافظة البيضاء.

أما في تعز، فقد شن طيران التحالف غارات على مواقع للمتمردين، أسفرت عن مقتل 16 عنصراً وإصابة العشرات.

كما شنت المقاومة هجوماً على موقع للميليشيات، واستهدفت رتلاً لهم في الجحملية شرقي المدينة.

بدورها، صدت قوات الشرعية هجوماً للانقلابيين في حي الحصب والبعرارة غربي تعز، وكبدتهم خسائر كبيرة.

كذلك قتل مدني واحد على الأقل، وأصيب ما يقرب من 10 آخرين جراء استهداف الميليشيات لمكتب الصحة وسط المدينة، وقرى جبل صبر وجبل حبشي والضباب وحيفان والمسراخ بالأسلحة الثقيلة.