اليمن.. قتلى وجرحى من الميليشيات بقصف للتحالف على تعز

قصف طيران التحالف مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل 16 عنصراً من المتمردين وإصابة عشرات الجرحى.

وشنّ سلسلة غارات على مواقع متفرقة بتعز، مستهدفاً تجمعاً للميليشيات في مزرعة القيادي المتحوث دماج البحر في ماوية شرق تعز، ومنزل القيادي المتحوث أمين هريش في منطقة ماوية شرق المدينة، ومعسكر اللواء 22 حرس جمهوري التابع للانقلابيين شرق المدينة، وتجمعاً للميليشيات في منطقة المبها في الضباب غرب تعز.

وفي السياق نفسه، دارت اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين والجيش الوطني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، في حي الدعوة والزهراء (شرقا) وحي عصيفرة (شمالا)، ووادي عيسي (غربا)، إثر هجوم للميليشيات علي مواقع الجيش والمقاومة في أطراف تللك الأحياء.

وتمكنت القوات اليمنية من صد المتمردين وإجبارهم على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى، سقط قتيلان وأكثر من 6 جرحى من المدنيين جراء القصف العنيف للميليشيات الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية وسط المدينة، وقرى مديرية جبل حبشي وقري الضباب غرب المدينة.

ويواصل المتمردون فرض حصارهم الخانق على مدينة تعز من جميع مداخلها، ويمنعون دخول المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، والمساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية بما فيها غاز الطبخ.

إضافة إلى ذلك، تُقدم عناصر الميليشيات من تجريد أي مواطن يريد الدخول للمدينة ونهب محتوياته واختطاف بعض المواطنين بتهمة دعمهم للمقاومة أو مساندين لها.