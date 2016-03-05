مأرب.. تفكيك أكبر شبكة إرهابية تابعة للمخلوع

سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أجزاء واسعة من سوق مسورة في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وكانت تعزيزات جديدة وصلت لقوات الجيش الوطني والمقاومة قادمة من مأرب، بينها مدافع ذاتية الحركة.

وتمكنت في مأرب أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الشرعية، من تفكيك أكبر شبكة إرهابية وتخريبية تابعة لميليشيات الحوثي وصالح.

تلك الشبكة التي أسندت لها القيام بعمليات إرهابية وتخريبية واغتيالات ونشر الفوضى الأمنية على غرار ما يجري في عدن.

ونفى في غضون ذلك بيان منسوب لتنظيم القاعدة فرع اليمن، أن يكون له صلة بالهجوم الذي استهدف داراً للمسنين في عدن.