هادي: على الميليشيات الالتزام بإجراءات بناء الثقة

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ضرورة التزام الميليشيات بإجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة قبل استئناف مفاوضات الحل السياسي.

وقال هادي خلال لقائه مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الشعب اليمني حدد خياراته ورسم خارطة طريق مستقبله، التي تحفظ حقوق مواطنيه وترفع من شأنه من خلال الحوار الوطني الذي استوعب كل قضايا اليمن.

كما أشاد بمساعي الأمم المتحدة الرامية لوضع حد لسفك الدماء والتدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن، نتيجة التمرد والحرب الهمجية التي فجرتها الميليشيات الانقلابية.