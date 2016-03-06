أهالي تعز "ينتفضون" لرفع الحصار عن مدينتهم

نظم مئات الشباب والنشطاء وقفة احتجاجية وسط تعز مطالبين برفع الحصار عن مدينتهم ومناشدين الحكومة الوفاء بوعودها تجاه المدينة وسكانها.

وأكد المتظاهرون استمرار المقاومة كخيار وحيد لإخراج الميليشيات الانقلابية من محافظة تعز، كما طالبوا الحكومة الشرعية وقوات التحالف بتقديم مزيد من الدعم والمساندة العسكرية للمقاومة والجيش الوطني.

ورفع المحتجون صوراً لجرحى من المقاومة والجيش الوطني مطالبين بتقديم مساعدات عاجلة لمعالجتهم وإيصال الأدوية ومواد الإغاثة الإنسانية للمتضررين.

وفي إطار التحرك والاستعدادات المكثفة لاستعادة سيطرة الشرعية على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها بدأ الفريق على محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للجيش اليمني اتصالات ولقاءات مع قيادات المقاومة وشيوخ القبائل في صنعاء حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ منصور الحنق، واستعرض التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهة نهم.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية، شرق العاصمة صنعاء، أن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع وأهداف لميليشيات الحوثي وقوات صالح، بمديرية نهم حيث تدور معارك متقطعة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

يأتي هذا فيما أطلقت ميليشيات الحوثي وصالح، صاروخا باليستيا باتجاه معسكرات قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الجوف شمال اليمن.

وبدا أن الصاروخ انفجر قبيل وصوله، بعد نفي المقاومة والجيش وصوله إلى أي هدف في الجوف.

في جبهة تعز قتل 17 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب العشرات خلال المواجهات العنيفة مع قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي على أكثر من موقع في محافظة تعز خاصة في جبل حبشي جنوب المدينة، حيث تصدت قوات الجيش والمقاومة لمحاولة المتمردين اقتحام تلة معين والمبهى.

واستهدف طيران التحالف مواقع عسكرية تابعة للواء 22 ميكا بمنطقة الجند شرق تعز، كما قصف مواقع للانقلابيين في منطقة ماوية ومفرق الذكرة ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية للميليشيات علاوة على تدمير تعزيزات عسكرية للميليشيات في جبهة الضباب غرب تعز.

تزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة دارت بين المقاومة والميليشيات في حي ثعبات شرق تعز وتعرضت أحياء التوحيد والجحملية والزهراء والكمب لقصف بصواريخ من قبل الميليشيات.