المبعوث الأممي يأمل باستئناف المشاورات اليمنية قريباً

أثنى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد على مستوى تعاون الحكومة اليمنية وما تبديه من استعداد لاستئناف المشاورات السياسية، خلال بحثه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي التطورات السياسية وإمكانية استئناف المشاورات السياسية الهادفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه، أكد المخلافي أن القيادة السياسية تسعى دوماً للسلام، ولا زالت تدعم المشاورات السياسية الرامية إلى إحلال السلام في كافة ربوع اليمن واستعادة مؤسسات الدولة. من جهته أوضح المبعوث الأممي أن الموقف الدولي موحد تجاه اليمن وتجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2216 وتحديدا القرار معربا عن أمله في أن يتم تحديد موعد للمشاورات في أقرب وقت.

على صعيد آخر بحث المبعوث الأممي مع القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر التطورات على الصعيدين السياسي والميداني والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.