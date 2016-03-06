بحاح: عملية عدن الإرهابية لن تثنينا عن ملاحقة الإرهاب

أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، أمس السبت، أن العملية الإرهابية التي جرت في عدن لن تثني الحكومة عن ملاحقة الإرهاب والقضاء على كل من يعملون على زعزعة أمن واستقرار المواطنين.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مدير قسم شرطة التواهي، العميد سالم ملقاط وأحد مرافقيه، بعدما اعترضوا سيارته في تقاطع كالتكس في حي المنصورة وأطلقوا عليه الرصاص مما أدى إلى مقتله على الفور.

هذه العملية تأتي غداة مهاجمة دار المسنين في حي الشهيد عبدالقوي بالشيخ عثمان من قبل مسلحين مجهولين أسفرت عن مقتل نحو 16 شخصا من العاملين في الدار بمن فيهم من أطباء وممرضات وطباخين وعاملين وحراس، في عملية إرهابية نفى تنظيم القاعدة فرع اليمن صلته بها.

وسبق هذه العمليات اغتيال محافظ عدن السابق في سيارة مفخخة، ومحاولات أخرى لاغتيال المحافظ الحالي ومدير الأمن.