مشاورات بين علي محسن الأحمر وشيوخ قبائل صنعاء

في إطار التحرك والاستعدادات المكثفة لاستعادة سيطرة الشرعية على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها، بدأ الفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للجيش اليمني اتصالات ولقاءات مع قيادات المقاومة وشيوخ القبائل في صنعاء.

والتقى الأحمر رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ منصور الحنق، واستعرض التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهة نهم.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية، شرق العاصمة صنعاء، أن طيران التحالف العربي شن سلسلة غارات على مواقع وأهداف لمليشيات الحوثي وقوات صالح، بمديرية نهم حيث تدور معارك متقطعة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى

وفي جانب آخر بحث المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الفريق الركن علي محسن الأحمر التطورات على الصعيدين السياسي والميداني والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح، كما ناقش الفريق الأحمر الحصار المفروض على عدد من المحافظات اليمنية مذكرا المبعوث الأممي بأهمية قيام الأمم المتحدة بدورها و الضغط على الميليشيات لفك الحصار وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية و تطبيق القرارات الأممية.