اليمن.. كمين للميليشيات في إب واشتباكات عنيفة في تعز

قتل 9 من ميليشيات الحوثي والمخلوع في كمين للمقاومة الشعبية في يريم شمال إب. وفي تعز قتل وأصيب أيضا العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع في قصف طيران التحالف مواقعهم في المدينة.

كما قصف طيران التحالف مقر قيادة اللواء خمسة وثلاثين مدرع الخاضع لسيطرة الميليشيات غرب مدينة تعز، وكذلك تجمعا للميليشيات في مديرية الوازعية غرب المدينة.

إلى ذلك شهدت المدينة اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية إثر هجوم للميليشيات نجحت المقاومة في التصدي له، وإجبار المتمردين على التراجع بعد تكبدهم خسائر كبيرة، كما استهدفت قوات الشرعية تجمعا للميليشيات في الشقب شرق جبل صبر، وفي منطقة الاقروض جنوب مدينة تعز.

وأفادت مصادر "العربية" بمقتل نحو ستة عشر من عناصر الميليشيات جراء الاشتباكات وقصف مقاتلات التحالف.