مقتل قياديين بميليشيا الحوثي في اشتباكات مع المقاومة

أفادت مصادر "العربية" أن القيادي الحوثي العقيد عبداللطيف القحيف قتل فجر الاثنين في منطقة حمك شمال غرب محافظة الضالع وسط اليمن، وذلك خلال مواجهات بين الميليشيات والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات امتدت منذ الليلة الماضية إلى منطقة نقيل الخشبة شمال مدينة قعطبة، وذلك بعد العثور على جثث 3 من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا في ظروف غامضة في المنطقة ذاتها.

فيما أكدت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن أن القيادي في ميليشيات الحوثي صالح الخامري و7 من مرافقيه قتلوا في كمين نصبته المقاومة الشعبية في بلدة قيفة التابعة لمنطقة رداع شمال محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن القيادي الخامري كان ضابطا في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع.

وكما نفذت المقاومة هجوما مباغتا استهدف دورية مسلحة تابعة للميليشيات في منطقة ذي خير التابعة لمديرية الملاجم في حين قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في جبل خرفان شمال شرق المحافظة وجبلي العمود والفساو بمنطقة المنار التابعة لمديرية القرشية.

من جهة أخرى، يواصل الجيش الوطني والمقاومة تقدّمهما في محافظة الجوف، حيث نجحا في السيطرة على معسكر أم شداد ومناطق عدة أخرى.

وفي العاصمة صنعاء، تجددت المواجهات في منطقة نِهم، وشنت المقاومة والجيش الوطني هجوما على مواقع الميليشيات باتجاه نقيل بن غيلان، قصفت فيه مواقعهم بالمدفعية والصواريخ.

في الأثناء، كشفت مصادر عسكرية مطلعة قرارات حازمة يعتزم الرئيس عبدربه منصور هادي إصدارها تقضي بتغييرات جذرية في الجيش الوطني، من شأنها أن تسهم في تغيير موازين القوى على الأرض.