اليمن.. مقتل 71 متمرداً في يوم دامٍ للانقلابيين

لقي 71 مسلحا مصرعهم، يوم الأحد، وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في يوم دام للانقلابيين الذين تكبدوا خسائر كبيرة على عدة جبهات.

وفي هذا السياق، قتل نحو 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي والمخلوع، ودمرت 3 مخازن للأسلحة، و6 أطقم وآلية عسكرية في سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مأرب شرقي البلاد .

وقالت مصادر ميدانية إن 6 غارات استهدفت المخدرة وقرابة 7 غارات في محيط صرواح، و11 غارة على هيلان والمشجح، فضلا عن غارات أخرى في حباب.

كما قتل 16 مسلحاً من ميليشيات الحوثي والمخلوع وجرح العشرات خلال المواجهات مع قوات الجيش والوطني والمقاومة الشعبية، وقصف مقاتلات التحالف في مناطق مختلفة من محافظة تعز وسط البلاد.

وفي محافظة إب وسط اليمن، أوضحت مصادر محلية أن 3 مسلحين حوثيين قتلوا في اشتباكات اندلعت بين عناصر المقاومة وميليشيات الحوثي في منطقة جرانه بمديرية بعدان، شرق المحافظة.

وفي إب أيضا قالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية إن مقاومين هاجموا عربة لمسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في نقيل سمارة بمحافظة إب.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى لتدمير العربة، وسقوط 3 من المسلحين الذين كانوا على متنها، فيما جرح آخرون.

وفي محافظة البيضاء، ذكرت المصادر أن 10 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع قتلوا، كما جرح العشرات نتيجة مواجهات عنيفة شهدتها قرية الزوب وضواحيها بمديرية قيفة رداع.

وفي لحج جنوبا، أفادت مصادر محلية أن 10 من عناصر الميليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم جراء قصف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات في جبهة كرش.

وفي صنعاء، أكدت المصادر مصرع 6 وأسر 3 آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع حاولوا التسلل إلى جبل الشبكة في مديرية نهم.

أما في الحديدة غرب البلاد، فقد نفذت مقاومة إقليم تهامة عمليات نوعية استهدفت عناصر ونقاطا عسكرية للميليشيات في مديرية القناوص وشارع الستين وسط مدينة الحديدة أسفرت عن مصرع 3 من عناصر الميليشيات.