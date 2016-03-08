الحوثيون يعينون سفيراً لدى نظام الأسد

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنه تم، الاثنين، تعيين نائف أحمد القانص، سفيراً للحوثيين في سوريا، كأول "اعتراف خارجي" بهم منذ انقلابهم على الحكم قبل أكثر من عام.



ويشغل القانص منصب نائب رئيس اللجنة الثورية، التي حلّت البرلمان اليمني في السابع من فبراير، وهو أحد قيادات حزب البعث الاشتراكي في اليمن، ورأس وفود للحوثيين مؤخراً إلى دمشق، وطهران، ولبنان.