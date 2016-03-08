اليمن.. آلاف النساء تعرضن لانتهاكات الحوثيين في تعز

كشف تقرير حقوقي يمني، أصدره تكتل المبادرات الإنسائية في تعز، عن أن أكثر من 54 ألف امرأة في تعز تعرضن لانتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال عام 2015، توزعت بين قتل وجرح واعتداءات وإعاقات ونزوح وأضرار نفسية وحرمان من التعليم.

وذكر التكتل أنه انتدب فريقاً ميدانياً لرصد الانتهاكات وسجل مقتل 105 امرأة وجرح 248 أخرى بينهن حالات إعاقة وإصابة 3230 بحالة نفسية، بينهن حالات فقدان ذاكرة، فيما فقدت 41 امرأة جنينها.

ولفت التقرير إلى أن هناك 900 أرملة فقدن أزواجهن بسبب حرب الحوثيين، إضافة إلى وجود 83 مطلقة.

وأشار إلى نزوح 4893 امرأة وحرمت 44884 فتاة من حقهن في التعليم.

كما رصد التقرير حالات اعتداء على 6 ناشطات وإعلاميات واقتحام منازلهن، لافتاً إلى انتشار الأمراض الفيروسية في أوساط النساء بسبب النزوح وإغلاق أغلب المرافق الصحية.

كذلك طالب بالاعتراف بأن هناك حصاراً على تعز وإعلانها مدينة منكوبة، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وتجريم جميع الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات.

