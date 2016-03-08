اليمن.. مقتل العشرات من المتمردين في اشتباكات متفرقة

قتل العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح آخرون خلال مواجهات الساعات الماضية، وفق مصادر المقاومة الشعبية اليمنية.

ففي منطقة ملح شمال شرق صنعاء، أدت اشتباكات عنيفة إلى مقتل العشرات من المتمردين.

كما أسفرت اشتباكات في بلدة ضحوه في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء عن مقتل قرابة 15 انقلابياً.

ولقي عدد آخر من الميليشيات مصرعهم في هجوم استهدف نقطة تفتيش على الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وفي محافظة تعز، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات في منطقة الأقروض القريبة من جبهة المسراخ جنوب مدينة تعز، حيث تمكنت خلالها المقاومة من تدمير آليات عسكرية تابعة للمتمردين.

من جهتها، قصفت طائرات التحالف مواقع ومخابئ أسلحة للميليشيات في منطقة يختل الساحلية بمديرية المخاء غرب تعز، كما قصفت مواقع للانقلابيين في منطقة مبلقة بمديرية عين شمال غرب محافظة شبوة.